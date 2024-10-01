Gümüşhane'de Durdurulan Araçta Ruhsatsız Silah ve Tarihi Eserler Ele Geçirildi

GÜMÜŞHANE'nin Kelkit ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ve tüfek ile Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 27 sikke ele geçirildi.

Kelkit ilçesi Atatürk Mahallesi Müderris Osman Efendi Caddesi'nde İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş ekipleri tarafından yapılan denetim sırasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 4 mermi, ruhsatsız tüfek ve tüfeğe ait 4 fişek, Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 27 sikke, 1 yüzük, 1 demir halka, 1 broş demir halkası ve 3 demir materyal bulundu. Malzemelere el konulurken, araç sahibi A.K. gözaltına alındı.