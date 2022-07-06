Gümüşhane'de çocuklar "Kamyon Tiyatrosu" etkinliğinde eğlendi Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce Gümüşhane'nin Torul ilçesinde "Kamyon Tiyatrosu" etkinliği düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce Gümüşhane'nin Torul ilçesinde "Kamyon Tiyatrosu" etkinliği düzenlendi. Erzurum Devlet Tiyatrosu'nun hazırladığı "Dünyanın Eski Zamanlarında" adlı çocuk oyunu Torul'daki çocukların beğenisine sunuldu. Torul Pazar Meydanı'nda ücretsiz gerçekleşen etkinlikte çocuklar, eğlenceli anlar yaşadı. AA / Hasan Yılmaz - Güncel Devlet Tiyatroları Gümüşhane Erzurum Güncel Haberler

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