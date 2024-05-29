Gümüşhane'de çıkan kavgada bir kişi bıçaklandı
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanarak yaralanan kişi tedavi altına alındı. Aralarında anlaşmazlık bulunan M.Y. (19) ile Abdussamet U. (26) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y, Abdussamet U'yu bıçakladı. Yaralanan Abdussamet U, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli M.Y, jandarma ekiplerine teslim oldu.
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanarak yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Aralarında anlaşmazlık bulunan M.Y. (19) ile Abdussamet U. (26) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y, Abdussamet U'yu bıçakladı.
Yaralanan Abdussamet U, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şüpheli M.Y, jandarma ekiplerine teslim oldu.