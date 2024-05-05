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Gümüşhane'de çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

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Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde bir kahvehanede çıkan tartışma kavgaya dönüştü. P.D. adlı şahıs, A.Y'yi bıçaklayarak öldürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri zanlıyı gözaltına aldı.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi.

Cumhuriyet Mahallesi Aydın Doğan Caddesi'ndeki bir kahvehanede, P.D. ile A.Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine P.D, A.Y'yi bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan A.Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, zanlı P.D'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Gümüşhane Kelkit Olay Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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