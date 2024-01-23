Gümüşhane'de Cep Telefonuyla Kurt Sürüsü Görüntülendi

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde kurt sürüsü, cep telefonuyla kayıt altına alındı.

Babakonağı köyü sakinlerinden Latif Keskinoğlu, köy girişindeki Kıran mevkisinde kurt sürüsünü fark etti.

Arkadaşlarıyla araç içinde olan Keskinoğlu, kurtları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Latif Keskinoğlu, AA muhabirine, kurtları gördüklerinde çok şaşırdıklarını belirterek, "Bizim köyün girişinde kurtları gördüm. Köyün girişinde dam vardı. Orada gördük. O çevrede araçla bir tur attık. Tepeye çıktığımızda yine gördük. Sonra ayrıldılar. Yaklaşık 9 kurt gördük." dedi.