Haberler

Gümüşhane'de Boşanma Aşamasındaki Kadına Bıçaklı Saldırı

Gümüşhane'de Boşanma Aşamasındaki Kadına Bıçaklı Saldırı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhane'de Nigar K., boşanma aşamasındaki eşi Oktay K. tarafından kaldırımda bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı. Çevredeki esnaf, saldırgana müdahale ederek durdurdu. Nigar K.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

GÜMÜŞHANE'de kaldırımda bekleyen Nigar K.'nin (29) boşanma aşamasındaki eşi Oktay K. (39) tarafından bıçaklı saldırıya uğradığı anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; çevredeki esnafın saldırganı, meyve kasaları ve tabureyle engellemeye çalıştığı anlar yer aldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Caddedeki kaldırımda bekleyen Nigar K., aniden yanına koşarak gelen boşanma aşamasındaki eşi Oktay K.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Nigar K., vücuduna isabet eden bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Saldırmaya devam eden şüpheli, çevredeki esnaf tarafından tabure ve meyve kasasıyla durduruldu. Saldırı sonrası kaçan saldırgan polis ekiplerince gözaltına alınırken, yaralı kadın ambulansla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nigar K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Gözaltına alınan saldırganın emniyetteki işlemleri sürerken, saldırı anları çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; kaldırımda yanındaki 2 kızla bekleyen Nigar K.'nin yere eğildiği esnada aniden yanına koşarak gelen eşinin bıçaklı saldırısına uğradığı, çevredeki esnafın saldırganı meyve kasaları ve tabureyle engellemeye çalıştığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Papa 14. Leo, Ankara'da! İşte ilk görüntüler ve karşılayan isim

Türkiye'ye ayak bastı! İşte ilk görüntüler ve karşılayan isim
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Bakan Tunç'tan 11. Yargı Paketi açıklaması: Kovid düzenlemesi bir af değil

11. Yargı Paketi Meclis yolunda! Bakan Tunç'tan "Af" açıklaması geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB davasında tarih karmaşası

İBB davasında tarih karmaşası
Mbappe hayret içinde kaldı! Xabi Alonso Arda Güler'den maç sonu özür diledi

Arda'dan özür dilettiren asist
Babasının küllerini Anfield çimlerine döktürdü

Eline alıp döktüğü şeyi tahmin edemezsiniz
Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun

Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun
İBB davasında tarih karmaşası

İBB davasında tarih karmaşası
ABD'yi ayağa kaldıran saldırı! Trump'tan 500 ilave Ulusal Muhafız hamlesi

Saldırganın kimliğini açıklayan Trump, Pentagon'a talimatı verdi
Bahçeli'nin sözleri, Dilek İmamoğlu'nu küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla

Bahçeli'nin sözleri, küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla
Cani koca uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini tüfekle öldürdü

Uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini vahşice öldürdü
Şehir diken üstünde! Doğal gaz patlaması sonucu 2 ev çöktü

Halk diken üstünde! Şehirdeki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi
Damadın kız isteme töreninde söyledikleri, herkesi gözyaşlarına boğdu

Damadın kız istemede söyledikleri herkesi ağlattı
Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 44'e yükseldi, 279 kişi kayıp

4 bin kişi yaşıyordu! Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor
Bakan Güler, ihraç edilen teğmenlerle ilgili bir gerçeği ilk kez açıkladı

O teğmenle ilgili gerçeği ilk kez açıkladı: Bunu yapmaya hakkı var mı?
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini televizyon başında izleyecekler bir ilki yaşayacak

Derbiyi televizyon başında izleyecekler bir ilki yaşayacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.