Gümüşhane'de Baygın Yaban Keçisi Kalp Masajıyla Kurtarıldı

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Gümüşhane'de Baygın Yaban Keçisi Kalp Masajıyla Kurtarıldı
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Gümüşhane'de yaylada baygın bulunan yaban keçisi, veteriner hekimlerin müdahalesiyle hayata döndürüldü. İlk yardım sonrası doğal ortamına salınan keçilerin durumu sosyal medyada paylaşıldı.

Gümüşhane'de baygın bulunan yaban keçisi kalp masajıyla hayata döndürüldü

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de yaylada baygın halde bulunan yaban keçisi, veteriner hekimlerin kalp masajı ve enjeksiyon müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldü.

Gümüşhane'nin yüksek rakımlı yaylalarından birinde vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan yaban keçisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Gümüşhane Şube Müdürlüğü ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine hızlıca intikal eden ekipler, keçinin kapalı bir alanda uzun süre mahsur kaldığını ve bu nedenle bilincini kaybettiğini belirledi.

Veteriner hekim tarafından olay yerinde kalp masajı, enjeksiyon ve destekleyici tedavi uygulamaları yapıldı. İlk müdahale sonrası bilinci yerine gelen keçinin yaşamsal belirtileri normale döndü.

Gözlem altında tutulan ve genel sağlık kontrolleri yapılan yaban keçisinin doğal yaşamını sürdürebilecek düzeye ulaştığı tespit edilince, tekrar doğal ortamına salındı.

O anları Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin "Doğayı korumak, yaşamı sürdürmektir. Doğal dengeyi birlikte koruyalım" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

(UA-RE-ÖS-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR AYDIN - Güncel
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