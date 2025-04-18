Gümüşhane'de Ayıların Yiyecek Arayışı Kamerada

Gümüşhane'de dağlık alanda gezen bir kişi karla kaplı arazide yiyecek arayışındaki ayıları görüntüledi.

Merkeze bağlı Dibekli köyü kırsalında çekim yapan Muhammet Tutar, kayalık alandaki iki ayıyı fark etti.

Tutar, yiyecek arayışındaki ayıları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Bir süre bölgede gezen ayılar, daha sonra ormanlık alana doğru hareket ederek gözden kayboldu.