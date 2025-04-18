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Gümüşhane'de Ayıların Yiyecek Arayışı Kamerada

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Gümüşhane'nin Dibekli köyü kırsalında bir kişi, karla kaplı arazide yiyecek arayan ayıları görüntüledi. Ayıların doğadaki yaşamları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Gümüşhane'de dağlık alanda gezen bir kişi karla kaplı arazide yiyecek arayışındaki ayıları görüntüledi.

Merkeze bağlı Dibekli köyü kırsalında çekim yapan Muhammet Tutar, kayalık alandaki iki ayıyı fark etti.

Tutar, yiyecek arayışındaki ayıları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Bir süre bölgede gezen ayılar, daha sonra ormanlık alana doğru hareket ederek gözden kayboldu.

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Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel
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