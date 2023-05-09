Gümüşhane'de Ayılar Yayla Evlerine Zarar Verdi

Gümüşhane'de kış uykusundan uyanan ayılar, yiyecek arayışıyla Sarıçiçek Yaylası'na geldi. Yayla evlerine giren ayılar, pençeleri ve dişleriyle kapı ve pencerelere hasar verdi. İçerideki eşyaları dağıtarak parçaladı.

GÜMÜŞHANE'de kış uykusundan uyanıp, yiyecek arayışına geçen ayılar, girdiği yayla evlerinde pençeleriyle parçaladığı eşya, kapı ve pencerelere hasar verdi.

Kentin yüksek kesimlerinde ağır kış şartları sonrası kış uykusundan uyanan ayılar, yiyecek bulabilmek için merkeze bağlı Sarıçiçek Yaylası'na geldi. Yayladaki evlere giren ayılar, pençe ve dişleri ile kapıları, pencereleri, çatıları tahrip etti, içerideki eşyaları dağıtarak parçaladı. (DHA)