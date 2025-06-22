Gümüşhane'de Ayılar Köyde Görüntülendi

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Gümüşhane'de Ayılar Köyde Görüntülendi
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Gümüşhane'de gündüz saatlerinde köylere inen ayılar, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Gece ise araç farlarından kaçarak gözden kaybolan ayılar, doğada yiyecek arayışı içinde.

Gümüşhane'de köye inen ayılar böyle görüntülendi

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de gündüz saatlerinde kırsalda yürüyen, gece ise araç farlarından kaçarak gözden kaybolan ayılar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yaz mevsimiyle birlikte doğada yiyecek arayışına giren ayılar, Gümüşhane'nin merkez ilçesine bağlı Karamustafa ve Kaletaş köylerine indi. Gündüz çekilen görüntülerde ayıların dağlık alanda dolaştığı görüldü. Gece saatlerinde ise ayılar köy yolu üzerinde ilerleyen aracın farlarını görünce panikle kaçıştı. O anlar araç içinden kaydedilen görüntülere yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP ERGİN - Güncel
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