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Gümüşhane'de Asayiş Toplantısı: Yakalama Oranları Artış Gösterdi

Gümüşhane'de Asayiş Toplantısı: Yakalama Oranları Artış Gösterdi
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Gümüşhane'de düzenlenen asayiş olayları bilgilendirme toplantısında, Vali Aydın Baruş, emniyet ve jandarma güçlerinin huzur ve güvenliği sağlama çabalarını vurguladı. Bu yıl yakalama oranının %9 arttığı belirtilirken, narkotik olaylarında %12'lik bir artış kaydedildi.

Gümüşhane'de asayiş olaylarıyla ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Aydın Baruş başkanlığında Valilik Salonunda düzenlenen toplantıya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Serhat Demiral ve İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal katıldı.

Baruş, 1730 emniyet ve jandarma ile vatandaşın huzur ve güvenliğini sağladıklarını söyledi.

Kentte bu yıl yakalama oranının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 arttığını belirten Baruş, işlem yapılan araç sayısında da yüzde 87 artış yaşandığını ifade etti.

Baruş, asayiş olaylarında yüzde 9 artış, kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 6 ve malvarlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 2 azalma olduğunu kaydetti.

Narkotik olaylarının yüzde 12 arttığına işaret eden Baruş, tutuklanan kişi sayısında da yüzde 158 artış görüldüğünü vurguladı.

Baruş, "2024'ün 11 ayında 90 düzensiz göçmen yakalanmış, 75'i geri gönderme merkezlerine sevk edildi. Yakalanan 14 organizatörden 8'i tutuklandı." dedi.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel
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