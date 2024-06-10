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Gümüşhane'de Asayiş Olaylarıyla İlgili Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

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Gümüşhane'de mayıs ayındaki asayiş olaylarıyla ilgili bilgilendirme toplantısı Vali Alper Tanrısever başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, güvenlik birimlerinin yaptığı operasyonlar ve alınan önlemler hakkında bilgi verildi.

Gümüşhane'de mayıs ayındaki asayiş olaylarıyla ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Alper Tanrısever başkanlığında Valilik salonunda düzenlenen toplantıya, İl Jandarma Komutanı Albay Serhat Demiral ve İl Emniyet Müdürü Taner Cömert katıldı.

Tanrısever, 14 Haziran Cuma günü karne sevinci yaşayacak öğrencilere tatillerinin iyi geçmesi temennisinde bulundu.

Jandarma Genel Komutanlığının 185. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Tanrısever, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 14 Haziran Cuma günü Fatih Parkı'nda etkinlikler gerçekleştirileceğini söyledi.

Tanrısever, tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı da tebrik ederek, "Ayrıca aynı gün Babalar Günü'nü kutlayacağız. Bu vesile ile kıymetlimiz ve baş tacımız babalarımızın gününü kutluyorum." dedi.

Bayramda trafikte yaşanacak yoğunluk öncesi Tanrısever, sürücülere tüm kurallara uymaları ve daha dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Tanrısever, geçen ay terörle mücadeleye yönelik 29 operasyon gerçekleştiğini belirterek, göçmen kaçakçılığına yönelik 5 operasyonda gözaltına alınan 2 organizatörün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını, hakkında işlem yapılan 11 düzensiz göçmenin ise geri gönderme merkezlerine sevkedildiğini aktardı.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 14 operasyonda 4 şüphelinin tutuklandığını, organize suç örgütlerine yönelik operasyonda 7 şüphelinin gözaltına alındığına kaydeden Tanrısever, kaçakçılık faaliyetlerine yönelik de 9 operasyon gerçekleştirildiğini ifade etti.

Tanrısever, amaçlarının vatandaşın huzur ve güvende hissetmesini sağlamak olduğunu vurgulayarak, çeşitli suçlardan arama kararı olan 50 şüphelinin yakalandığını söyledi.

Kadına ve çocuğa yönelik her türlü suçla mücadeleyi önemsediklerini vurgulayan Tanrısever, yapılan bilgilendirme çalışmalarıyla KADES uygulamasını 7 bin 442 kişinin telefonuna indirdiğini belirtti.

Terör örgütü propagandası yapan 5 hesabın kapatıldığını, 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını bildiren Tanrısever, "Ayrıca yasa dışı bahis suçuna yönelik 1 operasyon gerçekleştirilmiş, bu operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınmıştır." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon Gümüşhane Güvenlik Trafik Kaçakçılık Politika Güncel Haberler

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