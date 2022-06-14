Gümüşhane'de ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gümüşhane'de ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

AA - Muhammet Çelik - Güncel
 - Güncelleme:
Gümüşhane'de ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Hüsna Turhan (28) yönetimindeki 29 AAJ 026 plakalı otomobil, Kılıçtaşı köyü girişinde yol kenarındaki ağaçlara çarptı.

Devrilen araçta sıkışan Turhan, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarıldı.

Ambulansla Kelkit Devlet Hastanesine kaldırılan Turhan, buradaki müdahalenin ardından Trabzon'daki bir hastaneye sevk edildi.

Kelkit'te avukatlık yapan Turan'ın, Şiran ilçesindeki bir duruşmadan döndüğü öğrenildi.

AA / Muhammet Çelik - Güncel

Gümüşhane Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title