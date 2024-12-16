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Gümüşhane'de Afet Sağlık Grubu Tatbikatı Gerçekleştirildi

Gümüşhane'de Afet Sağlık Grubu Tatbikatı Gerçekleştirildi
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Gümüşhane'de, 5.9 büyüklüğündeki deprem senaryosuna dayalı tatbikat yapıldı. 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekiplerinin katıldığı tatbikatta yaralılar enkazdan kurtarıldı. Gümüşhane Sağlık İl Müdürlüğü'nden Dr. Emre Karataş, ekiplerinin tecrübeli olduğu ve tatbikatın başarılı bir şekilde tamamlandığını açıkladı.

Gümüşhane'de "Yerel Düzey Afet Sağlık Grubu Operasyon Planı Tatbikatı" yapıldı.

Valilik koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüğünce Gümüşhane Belediyesinin ulaştırma amirliği binasında düzenlenen tatbikata, 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri katıldı.

Senaryo gereği 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binada yangın ihbarı da alan ekipler, alanda dinleme yaparak yaralıların yerini tespit etmeye çalıştı.

Güvenlik önlemlerinin de alındığı enkazdaki yaralılar, kurtarma çalışmalarının ardından bulundukları yerden çıkarıldı.

Gümüşhane Sağlık İl Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Emre Karataş, yaptığı açıklamada, tatbikata katılan personelin farklı bölgelerdeki olaylara daha önceden de müdahale eden tecrübeli bir ekip olduğunu söyledi.

Karataş, yaklaşık 50 sağlık personeli ile 15 vatandaş için arama kurtarma çalışması yapıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Ülkemizin deprem sahasından dolayı tatbikatımızın konusunu deprem olarak seçtik. Göçük altında kalan, tahliyesini gerçekleştirdiğimiz vatandaşlarımızı da kurmuş olduğumuz sahra çadırına yönlendirdik. Ekibimizin büyük bir çoğunluğu 6-7 Şubat depremlerinde Adıyaman ve çevre illerde görev aldılar. Ekibimiz gayet donanımlı ve başarılı. Olaya tam zamanında müdahale ettiler. Herhangi bir zaman kaybına mahal vermeyecek şekilde tatbikatımızı sonlandırdık."

Karataş, senaryo gereği yaralıların makyajlarının da profesyonel bir ekip tarafından yapıldığını sözlerine ekledi.

Depremde bir yaralıyı canlandıran Gümüşhane Üniversitesi Sağlıklı Bilimler Fakültesi ???????Acil Yardım ve Afet Yönetim Bölümü 4. sınıf öğrencisi Fatma Arslan ise ilerleyen dönemde müdahale ekibinde yer alarak insanlara faydalı olmak istediğini söyledi.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel
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