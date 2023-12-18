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Gümüşhane'de 4,3 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi

18 Aralık 2023 01:54 Güncelleme: 01:56 Abone Ol

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Kelkit ilçesinde meydana gelen 4,3 şiddetindeki depremde ilk etapta olumsuz bir durum olmadığını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Deprem, Trabzon ve çevre illerde de hissedildi.