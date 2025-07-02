Gümüşhane'de 33 Yıl Hapis Cezası Olan 12 Kişi Yakalandı

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Gümüşhane'de gerçekleştiren operasyonlarda, haklarında toplam 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 kişi yakalandı. Ayrıca, çevreyi rahatsız eden 10 kişi ve alkollü araç kullanan 11 sürücüye idari para cezası verildi. 880 trafik ve asayiş ihbarına müdahale eden ekipler, çeşitli kaçak ürünler de ele geçirdi.

Gümüşhane'de haklarında kesinleşmiş toplam 33 yıl hapis cezası bulunan 12 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 15 günde gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgi aktarıldı.

Ekipler, haklarında toplam 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 kişiyi yakaladı.

Çevreyi rahatsız eden 10 kişi ile alkollü araç kullanmak suretiyle trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 11 sürücüye idari para cezası uygulayan ekipler, 880 trafik ve asayiş ihbarına müdahalede bulundu.

Faaliyetler kapsamında 10 bin 708 kişi ve 2 bin 652 aracın sorgusunu yapan ekipler, 123 parça gümrük kaçağı kıyafet ve ayakkabı ile uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi.

Aynı zamanda bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarını da sürdüren ekipler, düzenlenen 20 etkinlikte 1122 kişiye Narko Gençlik, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele, sahte para, dolandırıcılık, siberay ve trafik konularında sunum yaptı.

Kaynak: AA / Hatice Diler - Güncel
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