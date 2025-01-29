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Gümüşhane'de 20 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Gümüşhane'de 20 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
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Gümüşhane'de, hakkında 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.P, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonla yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Gümüşhane'de hakkında 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, iki suçtan hakkında 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.P'nin kent merkezinde saklandığı adresi tespit etti.

Ekipler, operasyonla 4 aydır aranan A.P'yi yakaladı.

A.P, jandarma ve adliyedeki işlemlerin ardından Gümüşhane E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel
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