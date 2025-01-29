Gümüşhane'de 20 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
Gümüşhane'de, hakkında 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.P, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonla yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Gümüşhane'de hakkında 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, iki suçtan hakkında 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.P'nin kent merkezinde saklandığı adresi tespit etti.
Ekipler, operasyonla 4 aydır aranan A.P'yi yakaladı.
A.P, jandarma ve adliyedeki işlemlerin ardından Gümüşhane E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel