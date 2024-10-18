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Gümüşhane'de 19 Ekim Muhtarlar Günü Töreni Düzenlendi

Gümüşhane'de 19 Ekim Muhtarlar Günü Töreni Düzenlendi
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Gümüşhane'de 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen törende muhtarlar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Ardından Vali Aydın Baruş'u makamında ziyaret eden muhtarlar, hizmetlerin takibinde önemli rol oynadıklarını vurguladı.

Gümüşhane'de, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolasıyla tören düzenlendi.

Gümüşhane Köy ve Mahalle Muhtarları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Gümüşhane Köy ve Mahalle Muhtarları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine ait çelenkler, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na sunuldu.

Muhtarlar, buradaki törenin ardından Vali Aydın Baruş'u makamında ziyaret etti.

Vali Baruş, en ücra noktaya yapılan hizmetlerin takipçiliği noktasında muhtarlara önemli görevler düşündüğünü söyledi.

Muhtarlar Günü'nü tebrik eden Baruş, "Gerek şehrimizin huzur ve güvenliğinin temini, gerekse vatandaşlarımızın devlet hizmetlerinden mahrum kalmaksızın yararlanabilmesi açısından sizlerin yardımlarına her zaman ihtiyaç duyuyoruz. Bu noktada yapmış olduğunuz katkılar münasebetiyle hepinize çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel

Muhtarlar Günü Yerel Haberler Politika Güncel Yaşam Tören Aydın

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