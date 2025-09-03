Gümüşhane-Bayburt Havalimanı 2026'da Hizmete Açılıyor

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam eden Gümüşhane- Bayburt Havalimanı'na ilişkin, "Hedefimiz 2026 yılı içerisinde havalimanını bitirerek, Bayburt- Gümüşhane Havalimanı'ndan uçuşları başlatmaktır. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tüm bağlantılarımız yapıldı. Burayı önümüzdeki sene bitirmiş olacağız" dedi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu çeşitli ziyaretler kapsamında Bayburt'a geldi. Bayburt Valiliği'ni ziyaret eden Uraloğlu, Bayburt Belediyesini ve AK Parti Bayburt İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek il ve ilçe teşkilatlarıyla bir araya geldi. Bayburt MHP İl Başkanlığı'nı da ziyarette bulunan Uraloğlu'na, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Mete Memiş ve beraberindeki heyet eşlik etti. Bakan Uraloğlu, Gümüşhane- Bayburt Havalimanı'nda incelemeler yaparak açıklamalarda bulundu.

'YILDA 2 MİLYON YOLCUYA HİZMET VEREBİLECEK'

Bakan Uraloğlu, Gümüşhane- Bayburt Havalimanı'nın yılda 2 milyon yolcuya hizmet edebileceğini belirterek, "Bugünkü ziyaretimizin amacı; Türkiye'de bölgesel olarak 5'inci havalimanı olacak olan Bayburt- Gümüşhane Havalimanı çalışmalarımızın son durumunu yerinde görmekti. 3 bin metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki geniş gövdeli uçakların inebileceği yaklaşık 27 bin metrekare kapalı alanı olan, 17 bin metrekare terminal binası olacak olan ve yılda 2 milyon yolcuya hizmet edebilecek olan bir havalimanı tasarladık. Taksi ve apron yollarıyla diğer hizmet binalarıyla sadece çevresinde 10 kilometrelik güvenlik yollarıyla beraber bir inşaatı burada gerçekleştiriyoruz. Alt yapıyı bitirdik, tamamlanması gereken her şeyi tamamladık. Altyapı, bu işin yüzde 50'si demektir. Üst yapımınınsa yüzde 10'unu tamamladık. Bu sene son 2 aydır çalışmalarımıza hız verdik. Cumhurbaşkanımızın talimatı ile buradaki çalışmalarımızı hızlandırdık. Sene sonuna kadar çatıları koyup binaların içerisine girmiş olacağız. Diğer işlerinde çalışmalarını sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

'2026 YILINDA HİZMETE AÇMAYI PLANLIYORUZ'

Bakan Uraloğlu, Gümüşhane- Bayburt Havalimanı'nın 2026 yılında hizmete açılacağını belirterek, "Hedefimiz 2026 yılı içerisinde havalimanını bitirerek Bayburt- Gümüşhane Havalimanı'ndan uçuşları başlatmaktır. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tüm bağlantılarımız yapıldı. Burayı önümüzdeki sene bitirmiş olacağız. Bayburt'tan havalimanına gelen yol ve havalimanından Gümüşhane'ye giden yolun birinci etabında ve ikinci etabında neler yapmamız gerektiğini konuştuk. Daha düzgün bir yolda seyahat edelim diye çalışmalara başladık. Köse Dağı Tüneli'nin projesine başladık. O biraz zaman alacak ama mevcut yolu iyileştireceğiz. Trabzon'dan çıktığımız zaman Erzurum'a kadar giden yolu bitirdiğimizde bu yol 246 kilometreye düşecek. 30-35 kilometre kısalmış olacak. Zigana'yı, Gümüşhane geçişindeki tünelleri bitirdik" dedi.

'HEDEFİMİZ 2027 YILI İÇERİSİNDE KOP TÜNELİ'Nİ BİTİRMEK'

Uraloğlu, Bayburt'ta yapımı süren Kop Tüneli'ni 2027 yılı içerisinde bitirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Her iki il için de önemli olan Kop Tüneli'ni de ziyaret ettik. 6,5 kilometre uzunluğunda Türkiye'nin en zor tünellerinden birinde çalışıyoruz. Yoğun suyun ve zaman zaman gaz çıkışlarının olduğu bir tünel. İnşallah önümüzdeki sene kazı işlemlerini bitireceğiz. Bir zorluk var, sıkıntı yaşamamak için emniyet tedbirlerini en üst seviyede tutarak çalışıyoruz. Hedefimiz 2027 yılı içerisinde Kop Tüneli'ni bitirmek. Yaptığımız birçok iş, yapmamız gereken planladığımız işler de var. AK Partimiz ve Milliyetçi Hareket Partimiz ile Cumhurbaşkanımız liderliğinde hizmetlerimizi yapmaya gayret edeceğiz" diye konuştu.

