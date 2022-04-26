GÜMÜŞHANE - Bakan Bilgin: "Pandemi sonrası dünyada büyük krizler yaşanıyor"
AA - Hasan Taşcan - Güncel
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuşması GÜMÜŞHANE - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Gümüşhane İl Özel İdaresi çalışanlarının iftar programına katılarak konuşma yaptı (1)
GÜMÜŞHANE (AA) - Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuşması GÜMÜŞHANE - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Gümüşhane İl Özel İdaresi çalışanlarının iftar programına katılarak konuşma yaptı (1)
AA / Hasan Taşcan - Güncel