GÜMÜŞHANE - Bakan Bilgin: "Pandemi sonrası dünyada büyük krizler yaşanıyor" - Haberler

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GÜMÜŞHANE - Bakan Bilgin: "Pandemi sonrası dünyada büyük krizler yaşanıyor"

AA - Hasan Taşcan - Güncel
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuşması GÜMÜŞHANE - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Gümüşhane İl Özel İdaresi çalışanlarının iftar programına katılarak konuşma yaptı (1)

GÜMÜŞHANE (AA) - Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuşması GÜMÜŞHANE - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Gümüşhane İl Özel İdaresi çalışanlarının iftar programına katılarak konuşma yaptı (1)

AA / Hasan Taşcan - Güncel

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Vedat Bilgin, Gümüşhane, Güncel, Haberler

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