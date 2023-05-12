Gümüşhacıköy Ziraat Odası çiftçilere tavuk, ördek ve civciv dağıttı

Gümüşhacıköy'de organik tarımı geliştirmek, yaz aylarında ortaya çıkan kene ile mücadele etmek amacıyla Ziraat Odası Başkanlığınca odaya kayıtlı çiftçilere, tavuk, ördek ve civciv verildi.

Gümüşhacıköy'de organik tarımı geliştirmek, yaz aylarında ortaya çıkan kene ile mücadele etmek amacıyla Ziraat Odası Başkanlığınca odaya kayıtlı çiftçilere, tavuk, ördek ve civciv verildi.

Halk pazarında yapılan dağıtımda çiftçiler, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kontrolleri yapılmış aşılı 2 bin 50 kanatlı hayvanı teslim aldı.

Oda başkanı Sadık Çolak, yaklaşık 110 çiftçiye 2 bin 50 tavuk, ördek ile et civcivi ve horoz civcivi dağıtımının gerçekleştirildiğini söyledi.

Çiftçilerin dağıtımdan memnun olduğunu belirten Çolak, "Çiftçilerimize destek vermeye devam edeceğiz, çiftçilerimizin emeklerine saygı duyuyoruz. Desteğimiz hem çiftçimize ekonomik olarak destek, hem de keneyle mücadele edeceğiz." dedi.