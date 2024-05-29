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Gümüşhacıköy Ziraat Odası Başkanı: Yağmurun Etkisiyle Hububat Veriminde Artış Bekleniyor

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Gümüşhacıköy Ziraat Odası Başkanı Sadık Çolak, son dönemde yağan yağmurun etkisiyle hububat veriminde artış beklendiğini söyledi. Çolak, kuraklık endişesinin yağmur sayesinde azaldığını ve hububatta yüzde 80 verim beklediklerini belirtti.

Gümüşhacıköy Ziraat Odası Başkanı Sadık Çolak, son dönemde yağan yağmurun etkisiyle hububat veriminde artış beklendiğini söyledi.

Çolak, yaptığı açıklamada, son 2 ayda bölgede kuraklık yaşandığını, hububatta önemli ölçüde kayıp yaşanma endişesi duyulduğunu ifade etti.

Son dönemde yağan yağmur sayesinde kuraklık endişesinin önüne geçildiğini, hububatta verimin artmasını beklediklerini anlatan Çolak, "Yağmur sayesinde kuraklığın etkisi önemli ölçüde azaldı. Hububatta yüzde 80 verim bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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