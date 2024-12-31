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Gümüşhacıköy ve Suluova'da Yılbaşı Öncesi Güvenlik Tedbirleri Artırıldı

Gümüşhacıköy ve Suluova'da Yılbaşı Öncesi Güvenlik Tedbirleri Artırıldı
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Amasya'nın Gümüşhacıköy ve Suluova ilçelerinde yılbaşı dolayısıyla, alkollü ürün satışı yapan işletmelere yönelik denetimler yapıldı. Kaymakamlık ve emniyet birimleri, halk sağlığını korumak ve güvenli bir yılbaşı geçirmek amacıyla gerekli tüm tedbirleri aldıklarını duyurdu.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ve Suluova ilçelerinde yılbaşı dolayısıyla çeşitli tedbirler alındı ve denetimler yapıldı.

Gümüşhacıköy'de yılbaşı öncesi alkollü ürün satışı yapılan işletmelerde denetimler gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Gümüşhacıköy Belediyesi zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, işletmelerin ruhsatları, satışı yapılan ürünlerin bandrolleri ve iş yerlerinin hijyen kurallarına uyup uymadığı kontrol edildi.

Kaymakam Büşra Güneş, denetimlerin yılbaşı öncesi halk sağlığını korumak amacıyla yoğunlaştırıldığını söyledi.

Suluova

Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, yeni yıla huzurlu ve güvenli bir ortamda girilmesi için ilçede gerekli tüm tedbirlerin alındığını bildirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı personeli başta olmak üzere ilgili birimlerin gerekli planlamalarını yaptığını belirten Gürçam, yılbaşı gecesi huzur ve güvenliğin sağlanması için tüm ekiplerin görev başında olacağını, vatandaşların da kurallara uyarak ekiplere destek olmalarını istedi.

Yılbaşı gecesi kontroller yapılacağına da dikkat çeken Gürçam, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, yılbaşı gecesi trafik kontrollerini artırarak, alkollü araç kullanımına karşı yoğun denetimler yapacağını, ayrıca umuma açık ve umuma mahsus eğlence yerlerinde ve halkın yoğun olacağı bölgelerde devriye ve denetim faaliyetlerinin artırılacağını bildirdi.

Kaynak: AA / Murat Demirci - Güncel
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