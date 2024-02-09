Gümüşhacıköy Toplum Sağlığı Merkezi'nden Organ Bağışı Standı

Gümüşhacıköy Toplum Sağlığı Merkezi tarafından organ bağışı standı açıldı.

Gümüşhacıköy Kaymakamlığı önünde açılan stantta sağlık çalışanları Berna Ulu ve Fulya Çetin, vatandaşlara organ bağışının önemini anlatıp organ bağışı kartlarının doldurulmasına yardımcı oldu.

Standı ziyaret eden Kaymakam Baha Büyükkaymakcı da organ bağışında bulundu.

Büyükkaymakcı, organ bağışının hayat kurtaran bir erdem olduğunu vurgulayarak, tüm vatandaşları organ bağışında bulunmaya davet etti.