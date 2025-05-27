"Gümüşhacıköy Okuyor Projesi" hayata geçirildi

'Gümüşhacıköy Okuyor Projesi' hayata geçirildi
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Gümüşhacıköy Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüttüğü "Gümüşhacıköy Okuyor Projesi" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Gümüşhacıköy Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüttüğü "Gümüşhacıköy Okuyor Projesi" kapsamında etkinlik düzenlendi.

1800'lü yıllarda kilise olarak inşa edilen, daha sonra camiye dönüştürülen tarihi Maden Camisi'nin avlusunda gerçekleşen etkinlikte, Şehit Ümit Çoban İlkokulu 4. sınıf öğrencileri önce kitap okuma saatine katıldı.

Ardından okuyamayan, şehit düşen ve eğitim imkanına ulaşamayan çocuklar için balonlara notlar yazıp gökyüzüne bırakıldı.

Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, "Bu projeyle çocuklarımıza sadece okuma alışkanlığı kazandırmakla kalmıyor, aynı zamanda tarihi bir mekanda gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikle geçmişle gelecek arasında köprü kuruyoruz. Çocuklarımızın gökyüzüne uçurdukları her not, okuyamayan çocuklarımız için bir umut, bir dua niteliğinde" dedi.

Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Murat Demirci - Güncel
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