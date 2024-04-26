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Gümüşhacıköy Kaymakamlığı Muhtarlar Toplantısı Düzenledi

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Gümüşhacıköy Kaymakamlığı, muhtarlar toplantısı düzenledi. Toplantıda köylerde yapılan hizmetler, altyapı çalışmaları ve projeler değerlendirildi. Yeni seçilen muhtarlar tebrik edildi.

Gümüşhacıköy Kaymakamlığınca muhtarlar toplantısı düzenlendi.

Kaymakam Baha Büyükkaymakcı başkanlığında İlçe Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, köylerde yapılan hizmetler, altyapı çalışmaları ve projeler değerlendirildi.

Kaymakam Büyükkaymakcı, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yeni seçilen muhtarları tebrik etti.

Muhtarların vatandaşlar ile kamu kurumları arasında köprü vazifesi gördüğünü vurgulayan Büyükkaymakcı, muhtarların kamu idaresinin en önemli halkası olduğunu belirtti.

Toplantıya Belediye Başkanı Zehra Özyol, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Mustafa Kurtcu, İlçe Emniyet Müdürü Bayram Delak, kurum müdürleri ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

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