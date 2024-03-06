Gümüşhacıköy Kaymakamı Yol Kontrol ve Uygulama Noktalarını Denetledi

Gümüşhacıköy Kaymakamı Baha Büyükkaymakcı, ilçe genelinde jandarma tarafından yapılan yol kontrol ve uygulama noktalarını denetledi.

Kaymakam Büyükkaymakcı, jandarma ekipleri ile birlikte İstanbul yolu üzerinde bulunan uygulama noktasını ziyaret etti.

Ekiplerin çalışmaları hakkında bilgi alan Büyükkaymakcı, trafik güvenliğinin sağlanması için yapılan uygulamaların önemini vurguladı.

Büyükkaymakcı, denetlemeler sırasında sürücülere de trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.