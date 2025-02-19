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Gümüşhacıköy Kaymakamı Güneş, şehit aileleri ziyaretlerine devam ediyor

Gümüşhacıköy Kaymakamı Güneş, şehit aileleri ziyaretlerine devam ediyor
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Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, şehit ailelerine yönelik ziyaretlerine devam ediyor.

Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, şehit ailelerine yönelik ziyaretlerine devam ediyor.

Kaymakam Güneş, 1993 yılında Erzurum'da şehit olan İstihkam Er Mustafa Çakar'ın annesi Münevver Çakar'ı ziyaret etti.

Kaymakam Güneş, ziyarette, "Devlet olarak, şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak ve ailelerinin yanında olmak en büyük görevimizdir." dedi.

Kaymakam Güneş'e, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Mustafa Kurtcu, İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Öztürk ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Fatih Bayram eşlik etti.

Kaynak: AA / Murat Demirci - Güncel
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