Gümüşhacıköy Kaymakamı Esnafları Ziyaret Etti

Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, ilçedeki sanayi esnafını ziyaret etti.

Ziyaretleri kapsamında iş yerlerini gezen Güneş, sanayi esnafı ve vatandaşlarla sohbet ederek sorun, talep ve önerilerini dinledi.

Kaymakam Güneş, esnafa bereketli ve bol kazançlar diledi.