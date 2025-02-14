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Gümüşhacıköy Kaymakamı Esnafları Ziyaret Etti

Gümüşhacıköy Kaymakamı Esnafları Ziyaret Etti
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Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, ilçedeki sanayi esnafını ziyaret ederek sorun, talep ve önerilerini dinledi. Ziyaretlerinde esnafa bol kazançlar diledi.

Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, ilçedeki sanayi esnafını ziyaret etti.

Ziyaretleri kapsamında iş yerlerini gezen Güneş, sanayi esnafı ve vatandaşlarla sohbet ederek sorun, talep ve önerilerini dinledi.

Kaymakam Güneş, esnafa bereketli ve bol kazançlar diledi.

Kaynak: AA / Murat Demirci - Güncel
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