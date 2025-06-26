Gümüşhacıköy Kaymakamı Esnaf Ziyareti Gerçekleştirdi

Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, ilçe merkezindeki esnafı ziyaret ederek talep ve önerileri dinledi.

Kaymakam Güneş'e ziyaret sırasında İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Kurtcu ve İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Öztürk eşlik etti.

Esnafla tek tek görüşerek sohbet eden Güneş, vatandaşların sorunlarını yerinde dinlemenin önemli olduğunu belirtti.

Ziyaretlerde esnafın beklenti ve taleplerini not alan Güneş, kamu hizmetlerinin daha etkin sunulması adına çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.