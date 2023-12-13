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Gümüşhacıköy Kaymakamı Büyükkaymakcı'dan okul ziyareti

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Gümüşhacıköy Kaymakamı Baha Büyükkaymakcı, okul ziyaretleri kapsamında Gümüşhacıköy Şehit Sercan Koç Çok Programlı Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Gümüşhacıköy Kaymakamı Baha Büyükkaymakcı, okul ziyaretleri kapsamında Gümüşhacıköy Şehit Sercan Koç Çok Programlı Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Kaymakam Büyükkaymakcı, ziyarette okulun fiziki imkanlarını inceleyerek, öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerle eğitim ve gelecek planları hakkında sohbet eden Büyükkaymakcı, başarılar diledi.

Kaymakam Büyükkaymakcı, ziyarette yaptığı konuşmada, öğrencilerin eğitimlerine önem vermeleri gerektiğini belirterek, "Eğitim, kişinin kendini gerçekleştirmesi ve topluma faydalı bir birey olabilmesi için en önemli unsurdur. Bu nedenle, eğitiminizin kıymetini bilin ve derslerinize sıkı çalışın. Hayallerinizi gerçekleştirmek için her zaman çabalayın." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Anadolu Lisesi Güncel Haberler

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