Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, Türkiye Birincisi Görkem Çeltük'ü Tebrik Etti

Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, Türkiye Birincisi Görkem Çeltük'ü Tebrik Etti
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Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, Düzce'de gerçekleştirilen Okul Sporları Güreş Şampiyonası'nda birinci olan Görkem Çeltük'ü makamında ağırlayarak başarılarını kutladı. Güneş, sporcuya emeği geçenlere teşekkür etti ve bu başarının gençlere örnek olduğunu vurguladı.

Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, Düzce'de yapılan Okul Sporları Güreş Şampiyonası'nda Türkiye birincisi olan Görkem Çeltük'ü makamında ağırlayarak tebrik etti.

Kaymakam Güneş, ziyarette yaptığı konuşmada, Görkem Çeltük'ün azim ve disiplinle elde ettiği bu önemli başarının tüm gençlere örnek olduğunu belirtti.

Güneş, "Görkem Çeltük'ü bu üstün başarısından dolayı yürekten kutluyorum. Bu başarı, gençlerin doğru yönlendirildiğinde ve emek verdiğinde neler başarabileceğinin en güzel göstergesidir" dedi.

Başarıda emeği geçen güreş antrenörleri başta olmak üzere okul müdürüne ve tüm paydaşlara teşekkürlerini ileten Kaymakam Güneş, başarılı sporcuya hediye takdiminde bulundu.

Kaynak: AA / Murat Demirci - Güncel
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