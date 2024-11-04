Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, Güvenlik Güçlerini Ziyaret Etti
Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ziyarette bulunarak güvenlik güçlerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı ve personeline teşekkür etti.
Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, ilçedeki güvenlik güçlerini ziyaret etti
Kaymakam Güneş, önce İlçe Jandarma Komutanlığı'na daha sonra da İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek incelemelerde bulundu.
Ziyaretlerinde Güneş, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Mustafa Kurtçu ve İlçe Emniyet Müdürü Bayram Delak'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Güneş, tüm jandarma ve emniyet personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek başarılar diledi.