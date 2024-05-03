Gümüşhacıköy İlçe Jandarma Komutanlığı, yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirdi
Gümüşhacıköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yolcu otobüsünde yapılan uygulamada bir kişinin üzerinde uyuşturucu madde buldu. Gözaltına alınan şüpheli jandarma karakoluna götürüldü.
Gümüşhacıköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yolcu otobüsünde bir kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirdi.
Jandarma ekipleri, yaptıkları uygulamada bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Otobüsteki yolcuların kimlik kontrolünü yapan ekipler, A.K'nin üzerinde arama yaptı.
Aramada, A.K'nin üzerinde 2 gram toz esrar ele geçirildi. A.K, gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü.