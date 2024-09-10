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Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Okul Çevresinde Güvenlik Tedbirlerini Artırdı

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Eğitim öğretim yılının başlamasıyla Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, okul çevresinde güvenlik tedbirlerini artırdı. Ekipler, okul giriş ve çıkış saatlerinde devriye görevi yaparak kimlik sorgulamalarını gerçekleştirdi. İlçe Emniyet Müdürü Bayram Delak, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi ve gerekli tüm güvenlik tedbirlerinin alındığını ifade etti.

Eğitim öğretim yılının başlamasıyla Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından okul çevresinde güvenlik tedbirleri artırıldı.

Gümüşhacıköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul giriş ve çıkış saatlerinde devriye görevi yaparak, şüphelilerin kimlik sorgulamalarını gerçekleştirdi.

İlçedeki denetimleri inceleyen İlçe Emniyet Müdürü Bayram Delak, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Delak, gerekli tüm güvenlik tedbirlerinin alındığını ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Gümüşhacıköy Güvenlik Eğitim Güncel

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