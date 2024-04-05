Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Bayram Öncesi Denetim Yaptı

Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirliği ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi denetim yaptı.

Denetimlerde durdurulan araç sürücüleri emniyet kemeri konusunda uyarılarak, broşürler dağıtıldı.

Vatandaşların bayram tatilini güvenli geçirmeleri için gerekli önlemleri aldıklarını ifade eden İlçe Emniyet Müdürü Bayram Delak, " Gümüşhacıköy'de vatandaşlarımızın bayram tatilini huzur ve güvenli geçirmesi amacıyla Gümüşhacıköy Emniyet Müdürlüğü olarak güvenlik tedbirlerimizi alıyoruz. Şimdiden tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum." dedi.