Gümüşhacıköy Halk Eğitim Merkezi Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Gümüşhacıköy Halk Eğitim Merkezi Yıl Sonu Sergisi Açıldı
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Gümüşhacıköy Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen yıl sonu sergisi, kaymakam ve ilçe protokolünün katılımıyla açıldı. Kursiyerlerin el emeği eserlerinin sergilendiği etkinlikte, giyim, nakış, resim gibi alanlarda hazırlanan çalışmalar beğeni topladı.

Gümüşhacıköy Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen yıl sonu sergisi, törenle açıldı.

Kaymakam Büşra Güneş, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Eyüp Deniz, ilçe protokolü ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşen açılışta, kursiyerlerin el emeği eserleri sergilendi.

Sergide, el sanatları, giyim, nakış, resim ve diğer branşlarda hazırlanan çalışmalar beğeniye sunuldu.

Kaymakam Güneş, yaptığı açıklamada, Halk Eğitim Merkezi'nin toplumun her kesimine hitap eden eğitimlerle önemli bir hizmet sunduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Deniz ise yıl boyunca düzenlenen kurslarda birçok vatandaşa ulaşıldığını ifade ederek, serginin bu çabanın bir yansıması olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Murat Demirci - Güncel
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