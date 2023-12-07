Gümüşhacıköy'de Yoğun Sis Uyarısı
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü. Sürücülerin dikkatli olması ve acil olmadıkça yola çıkmaması istendi.
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yoğun sis etkili oldu.
Gümüşhacıköy ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, görüş mesafesini yer yer 50 metrenin altına düşürdü.
Sis, Gümüşhacıköy ilçe merkezi ile Samsun'u İstanbul'a bağlayan E-100 kara yolunda da etkisini gösterdi.
Yetkililer, sürücülerin sisin etkili olduğu yerlerde dikkatli olmaları, sis dağılana kadar acil olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.