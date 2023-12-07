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Gümüşhacıköy'de Yoğun Sis Uyarısı

7 Aralık 2023 13:49 Son Güncelleme: 13:50 Abone Ol

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü. Sürücülerin dikkatli olması ve acil olmadıkça yola çıkmaması istendi.