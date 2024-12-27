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Gümüşhacıköy'de Yılbaşı İçin Güvenlik Tedbirleri Alındı

Gümüşhacıköy'de Yılbaşı İçin Güvenlik Tedbirleri Alındı
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Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, yılbaşı gecesi huzur ve güvenliğin sağlanması için İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin denetim yapacağını açıkladı. Alkollü araç kullanımı ve havai fişeklerin yasaklandığını duyuran Güneş, vatandaşlardan kurallara uymalarını istedi.

Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, yılbaşında huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.

Güneş, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yılbaşı gecesi ilçe merkezi, köyler ve eğlence mekanlarında denetim yapacağını belirtti.

Vatandaşları alkollü araç kullanmamaları konusunda uyaran Güneş, ateşli silah ve havai fişek kullanımının da yasak olduğunu vurguladı.

Güneş, şunları kaydetti:

"Yılbaşı gecesi huzur ve güvenliğin sağlanması için tüm ekiplerimiz görev başında olacak. Vatandaşlarımızın da kurallara uyarak bizlere destek olmalarını bekliyoruz. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı gecesi trafik kontrollerini artırarak, alkollü araç kullanımına karşı sıkı denetim yapacak. Ayrıca eğlence mekanlarında da güvenlik önlemi artırılacak. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise köylerde devriye gezerek, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlayacak."

Kaynak: AA / Murat Demirci - Güncel
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