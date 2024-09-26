Gümüşhacıköy'de Yeni Müfredat İçin Toplantı Düzenlendi

Gümüşhacıköy ilçesinde birinci sınıf öğretmenleriyle "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" çerçevesinde yeni müfredatın tanıtımı amacıyla toplantı düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin'in başkanlığında düzenlenen toplantıya, Şube Müdürü Kadir Tabik ve öğretmenler katıldı.

Toplantıda yeni müfredatın getirdiği yenilikler ve hedefler ele alındı, ders içerikleri, öğretim yöntemleri ve değerlendirme kriterleri hakkında özet bilgilendirme yapıldı, öğretmenler, yeni müfredatla ilgili görüş ve önerilerini paylaştı.

Gültekin, öğretmenlerin katkılarının eğitim sisteminin performansı açısından kritik olduğunu ifade ederek, "Öğretmenlerimizin geri bildirimleri çocuklarımız için son derece önemli. Sürekli iletişim ve iş birliği içinde olacağız." dedi.