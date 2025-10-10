Haberler

Gümüşhacıköy'de Yangın: İki Ev Zarar Gördü

Gümüşhacıköy'de Yangın: İki Ev Zarar Gördü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde çıkan yangında iki evde maddi hasar meydana geldi. Yangın, Hatice O'ya ait evde başladı ve bitişikteki bir eve de sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ve orman ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde çıkan yangında 2 ev zarar gördü.

Artıkabat Mahallesi'nde, Hatice O'ya ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikte bulunan bir başka eve daha sıçradı.

Yangın, Gümüşhacıköy Belediyesi İtfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangında, 2 evde maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA / Murat Demirci - Güncel
Başsavcılıktan Mansur Yavaş'a soruşturma izni talebi

Konser soruşturması Mansur Yavaş'a uzandı! Başsavcılık izin istedi
Halı saha maçındaki tartışma kavgaya dönüştü! Bilanço ağır

Bu da oldu! Halı saha maçında kan aktı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSERKAN:

Kripto ticareti her zaman riskli olmuştur, ancak Limudia'nın stratejisiyle bu tam bir aydınlanma oldu. İlk yatırımım önemli ölçüde artarak 308.000 dolara ulaştı ve ilk kârlı çekimimi gerçekleştirdim bile. Kriptoda başarı arıyorsanız, Telegram'dan (@mudiatrading) ona ulaşmanızı şiddetle tavsiye ederim.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tanımak neredeyse imkansız! Kobra Murat 20 yaşındaki halini paylaştı

Tanımak neredeyse imkansız! 32 yıl önceki fotoğrafını paylaştı
Halı saha maçındaki tartışma kavgaya dönüştü! Bilanço ağır

Bu da oldu! Halı saha maçında kan aktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.