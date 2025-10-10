Gümüşhacıköy'de Yangın: İki Ev Zarar Gördü
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde çıkan yangında iki evde maddi hasar meydana geldi. Yangın, Hatice O'ya ait evde başladı ve bitişikteki bir eve de sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ve orman ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde çıkan yangında 2 ev zarar gördü.
Artıkabat Mahallesi'nde, Hatice O'ya ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikte bulunan bir başka eve daha sıçradı.
Yangın, Gümüşhacıköy Belediyesi İtfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangında, 2 evde maddi hasar oluştu.