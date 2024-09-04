Gümüşhacıköy'de 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' Yönetici Eğitimi Düzenlendi

Gümüşhacıköy ilçesinde, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" yönetici eğitimi düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin, Öğretmenevi konferans salonunda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin 2024-2025 eğitim öğretim yılında kademeli olarak uygulanmaya başlanacağını belirtti.

Gültekin, modelin okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıflardan itibaren hayata geçirileceğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Yeni eğitim öğretim yılında ilçemizdeki idareci ve öğretmenlerimize Bakanlığımızca yürütülen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli uygulama eğitimlerini vermiş bulunmaktayız. Bu model, öğrencinin zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki bakımdan çok yönlü gelişimini desteklemek amacıyla hazırlanmıştır. Bütüncül eğitim yaklaşımlarıyla beceriler ve değerler çerçevesinde yetkin ve erdemli insan yetiştirilmesi hedeflenmektedir."

Daha sonra bakanlık müfettişi Hüseyin Gök tarafından Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli eğitimi konusunda bilgi verildi.