Gümüşhacıköy'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Gümüşhacıköy'de Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

H.K. yönetimindeki 55 APZ 202 plakalı araçla ile M.E. yönetimindeki 05 KF 495 plakalı otomobil, otogar mevkisinde çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki 2 yolcu yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel
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