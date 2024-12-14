Gümüşhacıköy'de Trafik Denetimleri Sıkılaştı

Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Tescil ve Büro Amirliği ekipleri, son bir haftada gerçekleştirdikleri denetimlerde 980 kişinin GBT sorgusunu yaptı, 500 aracı kontrol etti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sonucunda 28 sürücüye toplam 91 bin 38 lira ceza kesilirken, 2 aranan kişi yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Öztürk, AA muhabirine, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini söyledi.

Çevreye rahatsızlık veren araçlar, yaya geçidi önceliği, kask kullanımı ve radarla hız kontrolü denetimlerine devam edileceğini anlatan Öztürk, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği bizim için önceliklidir. Bu nedenle trafik kurallarına uyulmasını önemsiyoruz. Denetimlerimizde dikkat ettiğimiz en önemli konuların başında emniyet kemeri takma zorunluluğu, hız sınırlarına uyma ve alkollü araç kullanmama geliyor." dedi.