Üye Girişi
Haberler

Gümüşhacıköy'de Trafik Denetimleri: 397 Araç Kontrol Edildi

Gümüşhacıköy'de Trafik Denetimleri: 397 Araç Kontrol Edildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, son bir haftada 397 aracı kontrol ederek 94 sürücüye toplamda 92 bin 85 lira ceza kesti. Emniyet Müdürü Bayram Delak, trafik güvenliği için denetimlerin süreceğini vurguladı.

Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Büro Amirliği ekipleri, son bir haftada gerçekleştirdikleri denetimlerde 397 aracı kontrol etti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sonucunda 94 sürücüye toplam 92 bin 85 lira ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürü Bayram Delak, AA muhabirine, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.

Delak, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği bizim için önceliklidir. Bu nedenle trafik kurallarına uymalarını önemsiyoruz. Denetimlerimizde dikkat ettiğimiz en önemli konuların başında emniyet kemeri takma zorunluluğu, hız sınırlarına uyma ve alkollü araç kullanmama geliyor. Cezalarımız caydırıcı olmakla birlikte asıl amacımız, trafik kazalarını önlemek ve daha güvenli bir ilçe oluşturmaktır." dedi.

Kaynak: AA / Murat Demirci - Güncel

Yerel Haberler Gümüşhacıköy Güvenlik 3-sayfa Güncel trafik Hukuk Yaşam

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı

 Köfteci Yusuf'un İstanbul'daki bazı şubeleri boş kaldı

Suçu bakanlığa atmaya çalışan ünlü firma vatandaşı ikna edemedi

 Azerbaycan parası, Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

Azerbaycan parası, Türk Lirası karşısında rekor tazeledi
ATM'lerden para çekmek için artık bu belge zorunlu!

Para çekmek için artık bu belge zorunlu olacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BESYO SONUÇLARI AÇIKLANDI: BESYO yerleştirme sonuçları açıklandı mı? BESYO sonuçlarına nereden bakılır? SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI: 36 bin personel alımı ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığa personel alım başvuru şartları nelerdir? A Milli Takım muhtemel 11'i! Türkiye- Karadağ maçı 11'leri BİM AKTÜEL KATALOĞU 11 EKİM Bim'de hangi aktüel ürünler var? 11 Ekim Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Az önce deprem mi oldu? 11 Ekim Amasra'da deprem kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Fenerbahçe stat ismi değişti mi? Ülker Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu yeni ismi ne olacak? 11 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 11 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? Masterchef 11 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Köfteci Yusuf domuz eti olayı komplo mu? Köfteci Yusuf'a çökme olayı nedir? Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? SON DAKİKA: 11 EKİM BARTIN'DA DEPREM Mİ OLDU? 11 Ekim Bartın'da deprem nerede oldu, şiddeti kaç?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.