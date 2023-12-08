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Gümüşhacıköy'de Trafik Denetimi: Abartı Egzozlu Araçlara Cezalar Kesildi

8 Aralık 2023 13:36 Son Güncelleme: 13:38 Abone Ol

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye atan ve çevreye rahatsızlık veren araçlara yönelik denetim yapıldı. Denetimler sonucunda abartı egzozlu otomobil sürücüsüne 4 bin 60 lira para cezası uygulandı ve diğer trafik ihlalleri yapanlara da cezalar kesildi.