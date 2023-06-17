Gümüşhacıköy'de Sağanak Hasara Neden Oldu

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı yollar kapandı, ev, iş yeri ve tarım arazilerinde hasar oluştu. İlçede devam eden sağanak nedeniyle, Gümüşhacıköy-Hamamözü kara yolu, yağışın ardından oluşan heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı yollar kapandı, ev, iş yeri ve tarım arazilerinde hasar oluştu.

İlçede devam eden sağanak nedeniyle, Gümüşhacıköy-Hamamözü kara yolu, yağışın ardından oluşan heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

İlçeye bağlı 15 köy yolunda ulaşım sağlanamazken, köylerde bazı ev ve ahırları su bastı, hayvanlar telef oldu, tarım arazilerinde zarar oluştu.

İlçe merkezinde cadde ve sokaklar suyla doldu, bazı iş yeri ve evler hasar gördü.

Özel İdare Müdürlüğü ve Devlet Su İşlerine ait iş makineleri tarafından hasar gören yollarda ve tıkanan köprülerde temizlik çalışmaları devam ediyor.

Kaymakamlık ve belediyeye bağlı ekipler çalışmalarını sürdürürken, polis ve jandarma ekipleri trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem aldı.