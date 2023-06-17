Gümüşhacıköy'de Pazar Esnafı Dolandırıcılık Konusunda Bilgilendirildi

Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, pazar esnafını internet ve telefon dolandırıcılığına karşı bilgilendirildi.

Asayiş Şubesi ekipleri, ilçede kurulan pazar yeri esnafına ve vatandaşlara broşür dağıtarak telefon ve internet dolandırıcılığı hakkında uyarıda bulundu.

Polis ekipleri, alınması gereken önlemler hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Telefonda kendisini polis, savcı, asker olarak tanıtıp, 'Adınız veya banka hesabınız teröre karıştı' diyerek para veya altın isteyenlere inanılmamasın. Dosya masrafı ve kredi aidatı iadesi için kart ve kimlik numarası isteyenlere itibar etmeyin. Çeşitli kurumlara borcunuz olduğu ile alakalı mesajlar ve vali, özel kalem gibi makamların adını vererek ihtiyaç sahiplerine yardım toplamam kampanyalarına da itibar etmeyin."