Gümüşhacıköy'de Otomobil Şarampole Devrildi: 5 Yaralı
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
A.C. idaresindeki 41 AFM 033 plakalı otomobil, Çorum-Samsun kara yolu Kiziroğlu köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçtaki diğer 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Merzifon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.