Gümüşhacıköy'de Ortaokullar arası voleybol turnuvası sona erdi

Gümüşhacıköy'de Ortaokullar arası voleybol turnuvası sona erdi
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Gümüşhacıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Sportif Bahar Etkinlikleri" kapsamında gerçekleştirilen ortaokullar arası voleybol turnuvası tamamlandı.

Gümüşhacıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Sportif Bahar Etkinlikleri" kapsamında gerçekleştirilen ortaokullar arası voleybol turnuvası tamamlandı.

Turnuvaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Necmi Kılıç, Şube Müdürleri Deniz Yazar ve Kadir Tabik, okul müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda veli katılım gösterdi.

Turnuva sonunda Ülkü Ortaokulu birinci, Şehit Ümit Çoban Ortaokulu ikinci ve Kızılca Ortaokulu üçüncü oldu.

Dereceye giren okulların ödülleri, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenecek törende takdim edilecek.

Kaynak: AA / Murat Demirci - Güncel
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